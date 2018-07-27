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Роналду получит 2 года тюрьмы условно и штраф в 19 млн евро за неуплату налогов

22:32 20 Читати українською
Роналду получит 2 года тюрьмы условно и штраф в 19 млн евро за неуплату налогов
Криштиану Роналду / Фото Telegraf

Новый форвард Ювентуса Криштиану Роналду получит жесткое наказание от испанского суда.

Испанский суд вынесет решение по делу об уклонении от уплаты налогов новоиспеченного нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает Reuters.

По информации издания, португальца осудят до 2-х лет тюрьмы условно и оштрафуют на 19 млн евро.

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Сообщается, что 13,5 млн евро звездный нападающий уже выплатил.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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