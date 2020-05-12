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Пьянич ради Барселоны отказал ПСЖ и Манчестер Юнайтед

06:00 29 Читати українською
Пьянич ради Барселоны отказал ПСЖ и Манчестер Юнайтед
Миралем Пьянич / Getty images

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич намерен продолжить карьеру в каталонской Барселоне.

Получив предложение от "сине-гранатовых", 30-летний боснийский футболист отказался от перехода в ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Сейчас Миралем ожидает договоренности между клубами, утверждает Sport.es.

Барселона согласовала долгосрочный контракт с Пьяничем

Ранее сообщалось, что Пьянич дал согласие на переход в Барселону во время летнего трансферного окна и даже согласовал условия личного контракта. По информации СМИ, наиболее вероятным форматом соглашения на фоне кризиса является обмен.

К слову, Пьянич защищает цвета Ювентуса с 2016 года, а до этого выступал за Рому, Лион и Мец. В нынешнем сезоне Серии А босниец провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Испания Барселона Барселона Миралем Пьянич Миралем Пьянич ПСЖ ПСЖ Ювентус Ювентус
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