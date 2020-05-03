От Роналду к Месси – Барселона нашла идеальное усиление, которое упустила несколько лет назад

Барселона ведет переговоры с Ювентусом о трансфере Миралема Пьянича, который мог стать игроком "блаугранас" еще в 2016 году.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Барселоне. "Сине-гранатовые" ведут переговоры с руководством "Старой синьоры" о трансфере 30-летнего лидера сборной Боснии и Герцеговины. Частью сделки может стать Артур Мело – каталонцы не против пожертвовать 24-летним бразильцем, хотя тот постоянно заявляет о намерении остаться на Камп Ноу. Наставник Ювентуса Маурицио Сарри готов обменять Пьянича на Артура, поскольку считает качества бразильца лучшими для своего видения игры.

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Сам Миралем якобы не против перебраться в ряды Барселоны, ведь для боснийца это может быть едва ли не последний шанс стать игроком "сине-гранатовых" и поиграть рядом с Лионелем Месси. Именно сейчас для испанского клуба наступил идеальный момент для трансфера, поскольку полузащитник Ювентуса при Маурицио Сарри потерял статус неприкосновенного. "Последний поезд Пьянича" – именно с таким заголовком ведущее испанское издание AS подало новость об интересе каталонцев к центрхаву Ювентуса. Журналисты издания считают Пьянича почти идеальным игроком для Барселоны, который должен без особых проблем вписаться в командную структуру "кулес". В этом году боснийцу исполнится уже 31, но он еще способен выдать несколько сезонов на топ-уровне.

Солидарна с коллегами и Marca, журналисты которой считают Пьянича исполнителем высшего качества. Издание отмечает, что тренерский штаб Барселоны в восторге от качеств Пьянича, который отлично играет обеими ногами и длительное время выступает на высоком уровне. В случае перехода в ряды Барсы босниец сформировал бы треугольник в центре поля вместе с Серхио Бускетсом и Фрэнки де Йонгом. Артуро Видаль и Иван Ракитич, скорее всего, покинут клуб, а Артур, который сейчас настроен остаться, получит максимум статус игрока ротации. По мнению Marca, Миралем способен выполнять более широкий диапазон действий, чем любой действующий полузащитник команды Кике Сетьена.

Еще в Роме хавбек сборной Боснии выделялся своим видением поля и диспетчерскими способностями. Уже в дебютном сезоне в Италии Пьянич забил 3 гола и отдал 9 ассистов, а со временем стал настоящим лидером "джалоросси", после чего пошел на повышение – летом 2016-го Ювентус выложил за него 32 млн евро. С тех пор именно босниец является одним из ведущих игроков "бьянконери", при этом практически не получает травм – в частности, и это его качество привлекло внимание Барселоны. За 9 лет в Италии Миралем никогда не задерживался в лазарете дольше, чем на месяц, а в Ювентусе вообще пропускал максимум 2 поединка подряд.

Еще один позитив Пьянича – умение великолепно исполнять стандарты, в частности, штрафные удары. Сейчас в Барселоне это право принадлежит Лео Месси, но вскоре аргентинцу исполнится уже 33 – здоровье не безграничное, а лидер "блаугранас" периодически попадает в лазарет.

Интересно, что как раз в 2016-м Пьянич был очень близок к переходу в Барсу – Луис Энрике, который работал с боснийцем в Роме, хотел подписать своего бывшего подопечного в ряды "сине-гранатовых". Впрочем, тогда трансфер сорвался, а вместо Миралема каталонцы подписали Андре Гомеша. Итог знают все – трансфер португальца стал одним из самых провальных в истории Барселоны, а сам Пьянич сменил Рим на Турин. Последние почти 2 года босниец провел в одной команде с Криштиану Роналду, а теперь может получить шанс поиграть с другим титаном футбола – Лионелем Месси. Конечно, если клубы сумеют достичь согласия по условиям трансфера – пока до этого далеко, ведь переговоры только стартовали.

К слову, контракт полузащитника с Ювентусом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча за "Старую синьору" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 раза ассистировав партнерам.

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