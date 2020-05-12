П'яніч заради Барселони відмовив ПСЖ і Манчестер Юнайтед

Півзахисник туринського Ювентуса Міралем П'яніч намір продовжити кар'єру в каталонській Барселоні.

Отримавши пропозицію від "синьо-гранатових", 30-річний боснійський футболіст відмовився від переходу в ПСЖ і Манчестер Юнайтед. Наразі Міралем очікує домовленості між клубами, стверджує Sport.es.

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Раніше повідомлялося, що П'яніч дав згоду на перехід в Барселону під час літнього трансферного вікна і навіть узгодив умови особистого контракту. За інформацією ЗМІ, найбільш вірогідним форматом угоди на тлі кризи є обмін.

До слова, П'яніч захищає кольори Ювентуса з 2016 року, а до цього виступав за Рому, Ліон і Метц. У нинішньому сезоні Серії А боснієць провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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