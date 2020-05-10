Барселона согласовала долгосрочный контракт с Пьяничем, – СМИ

Барселона всерьез взялась за трансфер ведущего хавбека Ювентуса Миралема Пьянича.

Каталонский гранд согласовал с боснийцем контракт на четыре года, утверждает Sport.es со ссылкой на источники в Италии.

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Пьянич хотел покинуть Ювентус прошлым летом, однако клуб уговорил его остаться еще на один год. Теперь хавбек окончательно настроен сменить команду, и именно Барселона является наиболее вероятным вариантом. "Блаугранас" ожидают, что кризис коронавируса заставит Ювентус уменьшить цену на 30-летнего плеймейкера с 50 млн евро до 30-ти.

В нынешнем сезоне Серии А Пьянич провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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