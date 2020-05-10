toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Барселона согласовала долгосрочный контракт с Пьяничем, – СМИ

10:32 65 Читати українською
Барселона согласовала долгосрочный контракт с Пьяничем, – СМИ
Миралем Пьянич / Getty Images

Барселона всерьез взялась за трансфер ведущего хавбека Ювентуса Миралема Пьянича.

Каталонский гранд согласовал с боснийцем контракт на четыре года, утверждает Sport.es со ссылкой на источники в Италии.

Мама Рабьо начала поиски нового клуба для сына – есть первые признаки бунта в Ювентусе

Пьянич хотел покинуть Ювентус прошлым летом, однако клуб уговорил его остаться еще на один год. Теперь хавбек окончательно настроен сменить команду, и именно Барселона является наиболее вероятным вариантом. "Блаугранас" ожидают, что кризис коронавируса заставит Ювентус уменьшить цену на 30-летнего плеймейкера с 50 млн евро до 30-ти.

В нынешнем сезоне Серии А Пьянич провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

От Роналду к Месси – Барселона нашла идеальное усиление, которое упустила несколько лет назад

blog_ava
Дело Вукоевича: полиция сообщила новые детали скандального задержания экс-динамовца
09:22
280
Теги
Трансферы Испания Барселона Барселона Италия Ювентус Ювентус Трансферы Барселоны Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
27
мин
Сельта
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук