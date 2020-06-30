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Пьянич на заре карьеры признался в любви Реалу – СМИ раскрыли темные пятна биографии новичка Барселоны

07:30 - Читати українською
Пьянич на заре карьеры признался в любви Реалу – СМИ раскрыли темные пятна биографии новичка Барселоны
Миралем Пьянич / Reuters

Хавбек Миралем Пьянич стал очередным примером неудачных заявлений о своих планах на будущее.

Еще в 2009-м молодой босниец пел оды Реалу, но прошло почти десятилетие, и он подписал контракт с главным врагом "сливочных" – Барселоной.

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"Я был с Реалом еще во времена Зидана и Роналдо, тогда я влюбился. С тех пор это был мой любимый клуб, и он всегда таким будет. Когда-то я хочу играть там, почему бы и нет? Я собираюсь работать для этого. В Лионе у меня есть много хорошего, но если все пойдет хорошо, то однажды я буду играть за Мадрид", – испанское издание AS нашло давнее интервью Пьянича порталу Casinoweb.

Напомним, звездный статус 30-летний хавбек получил в Лионе, затем были Рома и Ювентус, который и продал боснийца Барселоне за 60 млн евро.

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Испания Миралем Миралем Пьянич Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Роналдо Зинедин Зинедин Зидан
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