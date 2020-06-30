П'яніч на зорі кар'єри зізнався в любові Реалу – ЗМІ розкрили темні плями біографії новачка Барселони

Хавбек Міралем П'яніч став черговим прикладом невдалих заяв про свої плани на майбутнє.

Ще в 2009-му молодий боснієць співав оди Реалу, але минуло майже десятиліття, і він підписав контракт з головним ворогом "вершкових" – Барселоною.

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"Я був з Реалом ще в часи Зідана і Роналдо, тоді я закохався. Відтоді це був мій улюблений клуб, і він завжди таким буде. Колись я хочу грати там, чому б і ні? Я збираюся працювати для цього. У Ліоні у мене є багато хорошого, але якщо все піде добре, то одного разу я буду грати за Мадрид", – іспанське видання AS віднайшло давнє інтерв'ю П'яніча порталу Casinoweb.

Нагадаємо, зірковий статус 30-річний хавбек отримав у Ліоні, потім були Рома та Ювентус, який і продав боснійця Барселоні за 60 млн євро.

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