Пижонское исполнение пенальти стоило команде места в Копа Либертадорес – видео эпичного провала

Полуфинальный матч квалификации Копа Либертадорес между Атлетико Тукуман и Стронгест шокировал своей развязкой.

Команды обменялись домашними победами 2:0, поэтому судьба путевки в следующую стадию решалась в серии пенальти.

9 нереализованных пенальти подряд с участием Иньесты и Вермалена – сюрреализм года в финальном матче

Игроки Атлетико провалили первую же свою попытку, а вот их оппоненты исполнили четыре удара без ошибок. Счет футбольной лотереи стал 4:4, однако у Стронгеста была еще одна "точка" в запасе. Нападающий Роландо Блэкберн уверенно подошел к мячу и, казалось, что успешный итог серии обеспечен. Впрочем, 30-летний "пенальтист" решил по-своему – медленный разбег, нелепый прыжок и нежный удар, с которым легко справился голкипер.

Пижонская затея Блэкберна настолько шокировала партнеров, что через одну попытку промахнулся другой игрок Стронгеста – поражение 5:6 в серии и вылет из Копа Либертадорес.

"Золотая бутса" 2019/20: Иммобиле на вершине, ноунейм в топ-10, Месси серьезно отстает