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9 нереализованных пенальти подряд с участием Иньесты и Вермалена – сюрреализм года в финальном матче

14:16 58 Читати українською
9 нереализованных пенальти подряд с участием Иньесты и Вермалена – сюрреализм года в финальном матче
Андрес Иньеста / фото: ФК Виссел Кобе

Финал Суперкубка Японии между Виссел Кобе и Йокогамой запомнился не только победой команды Андреса Иньесты.

Виссел Кобе и Йокогама не смогли выявить сильнейшего в основное время поединка и игра перешла в серию пенальти.

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При счете 2:2 начался целый парад неудачных ударов с отметки. В общем, игроки не смогли забить аж 9 попыток, пробивая то мимо, то в каркас ворот, а еще дважды голкиперы спасали свои команды. Среди неудачников был и бывший защитник Барселоны Томас Вермален.

Добавим, что победа в Суперкубке Японии принесла Андресу Иньесте 37-й трофей в карьере, что приблизило легенду Барселоны к экс-одноклубнику Дани Алвеса.

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Барселона Барселона Андрес Иньеста Андрес Иньеста Виссел Кобе Виссел Кобе Йокогама Йокогама Мир Томас Вермален Томас Вермален
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