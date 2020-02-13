Піжонське виконання пенальті коштувало команді місця в Копа Лібертадорес – відео епічного провалу

Півфінальний матч кваліфікації Копа Лібертадорес між Атлетіко Тукуман та Стронгестом шокував своєю розв'язкою.

Команди обмінялися домашніми перемогами 2:0, тому доля путівки до наступної стадії вирішувалася в серії пенальті.

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Гравці Атлетіко провалили першу ж свою спробу, а от їхні опоненти виконали чотири удари без помилок. Рахунок футбольної лотереї став 4:4, однак у Стронгеста була ще одна "позначка" в запасі. Нападник Роландо Блекберн впевнено підійшов до м'яча і, здавалося, що успішний підсумок серії забезпечений. Втім, 30-річний "пенальтист" вирішив по-своєму – повільний розбіг, кумедний стрибок і ніжний удар, з яким легко впорався голкіпер.

Піжонська витівка Блекберна настільки шокувала партнерів, що через одну спробу промахнувся інший гравець Стронгеста – поразка 5:6 в серії і виліт з Копа Лібертадорес.

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