Пиварич и Самбрано сыграли за Динамо U-21

Защитник Динамо Денис Попов провел первый матч после травмы, также за молодежную команду сыграли Йосип Пиварич и Карлос Самбрано. Киевляне победили Ворсклу (3:1).

Чемпионат Украины U-21, 10 тур

Ворскла – Динамо – 1:3

Голы: Бражко, 40, Янаков, 75 (пен.), 84

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Киевское Динамо U-21 сыграло с Ворсклой в рамках молодежного первенства Украины. В составе киевлян появились на поле Денис Попов, а также Йосип Пиварич, который пропустил длительное время из-за травмы крестообразных связок, и Карлос Самбрано, который не сыграл ни одного официального матча за основную команду. Киевляне одержали победу в тяжелом поединке, а Попов после матча признался, что чувствует дискомфорт в мышце.

"Сейчас у меня непростой период – пока не могу войти в свои привычные кондиции. Вот опять на последних минутах почувствовал дискомфорт в мышце. Вернемся в Киев – посмотрим, что там. Пиварич тоже почувствовал мышцу. Вроде, готовимся к матчу, все делаем правильно, а с мышцами все равно проблемы", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

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