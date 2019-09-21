Піваріч і Самбрано зіграли за Динамо U-21

Захисник Динамо Денис Попов провів перший матч після травми, також за молодіжну команду зіграли Йосіп Піваріч та Карлос Самбрано. Кияни перемогли Ворсклу (3:1).

Чемпіонат України U-21, 10 тур

Ворскла – Динамо – 1:3

Голи: Бражко, 40, Янаков, 75 (пен.), 84

Динамо дозволило орендованому Супрязі зіграти проти киян

Київське Динамо U-21 зіграло з Ворсклою у рамках молодіжної першості України. У складі киян з'явились на полі Денис Попов, а також Йосіп Піваріч, який пропустив тривалий час через травму хрестоподібних зв'язок, і Карлос Самбрано, який не зіграв жодного офіційного матчу за основну команду. Кияни здобули перемогу у важкому поєдинку, а Попов після матчу зізнався, що відчуває дискомфорт у м'язі.

"Зараз у мене непростий період – поки не можу увійти в свої звичні кондиції. Ось знову на останніх хвилинах відчув дискомфорт в м'язі. Повернемося до Києва – подивимося, що там. Піваріч теж відчув м'яз. Начебто, готуємося до матчу, все робимо правильно, а з м'язами все одно проблеми", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

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