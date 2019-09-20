Чому "кризове Динамо, з якого насміхається Шахтар", обіграло Мальме в ЛЄ на спорожнілому стадіоні – версія шведських ЗМІ

Скандинавське видання Expressen бідкається, що команда Реслера не змогла використати великий шанс. Динамо переграло Мальме, хоча шведські ЗМІ сподівалися іншого результату.

Команда Михайличенка перервала 6-матчеву безвиграшну серію. Динамо обіграло Мальме на старті Ліги Європи, хоча перед матчем журналіст Expressen Матіас Ларссон писав, що велич киян залишилася у минулому. "Зараз же столичний клуб не переважає навіть в українському футболі, де відбулася зміна влади. Динамо вже не домінує, а з нього насміхається Шахтар, який не грав своїх домашніх матчів у Донецьку з 2014 року. Здобувши лише 2 титули чемпіонів за десять років, розчарування в київській команді поступово зростало. І в останні тижні воно піднялося на новий рівень. Мальме зустрів команду в стані кризи на стадіоні, не заповненому навіть на половину.

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Це гарна картина того, де зараз перебуває Мальме на європейському рівні. Перша половина матчу минула саме так, як того хотів клуб – 45 хвилин пройшли майже без сліду. Гра розвивалася саме так, як того хотів тренер Уве Рьослер. Його команда була на відстані 10 секунд від ідеальної виїзної гри. Та гравці виявилися не готовими, щоб зробити наступний крок на спорожнілій арені, тож поразку аж ніяк не назвеш несправедливою. Якихось 10 секунд минуло від моменту, коли Розенберг програв боротьбу центрі поля, до пропущеного гола.

Здобуте очко було б фантастичним результатом для Мальме, але кияни виграли справедливо. Порівняно з минулорічним стартом в ЛЄ було краще, але й тодішній Генк був кращим за нинішнє Динамо. Після цього команда не має права програти в 2-му турі Копенгагену. А тим часом в неділю настає пора для нової важливої гри – зустріч проти Ельфсборга може коштувати золота. У Києві команда довела, що в неї є склад рівня групового турніру Ліги Європи. Через 3 дні треба довести справедливість чемпіонських амбіцій".

Aftonbladet вважає, що Динамо створило достатню кількістю гольових моментів, але довго не могло забити через розкішну гру воротаря Мальме Даліна. Гості були близькими до здобуття перших очок, також могли відзначитися, але холодний душ останніх хвилин знищив усе. Гірко, але справедливо. Зірковий капітан Маркус Розенберг, який пограв за Аякс, Вердер і Вест Бромвіч, вважає, що арбітри судять не на користь таких маленьких команд, як його.

"Гірко, звичайно. Ми створили достатньо нагод. Рефері сказав, що це був епізод 50 на 50. Я не згоден. Однак у таких місцях суддівство завжди таке. Не лише у Східній, а загалом в Європі маленькі команди стикаються з подібним". Йдеться про скидання Шабанова назад у компенсований час, коли Бойко ризиковано взяв м'яч руками. Інший гравець Мальме також нарікає на арбітраж: "У другому таймі здавалося, що він роздає їм штрафні удари у простих ситуаціях".

На думку Fotbollskanalen, "Динамо створило більш ніж достатньо, аби забити декілька голів, та Йохан Далін усіма силами робив матч сухим. Мальме розпочав груповий турнір матчем проти найскладнішого суперника, який, однак, не міг виграти 6 матчів поспіль і втратив Бурду та Кадірі. Уве Рьослер обрав більш захисну формацію, і перший тайм дався Мальме легко. Динамо володіло м'ячем дві третини часу, але не могло навіть влучити у ворота".

Видання також вважає, що Уве Рьослер не вгадав з вибором гравців на матч, деякі з яких не змогли стати правильними фігурами для виконання поставлених завдань у великій грі. Зокрема, Фем Спанінгар висуває претензії до центрбека Нільсена, в якого точність передач була на рівні 66%, чого зовсім не достатньо для подібного важливого амплуа.

Натомість Динамо здобуло 3 очки завдяки зміні тактики. "У кваліфікації раніше Мальме провів декілька ігор, проте цього разу подібних зусиль виявилося недостатньо. Динамо було жорстким суперником і намагалося піднімати м'яч, але спрацював момент, коли вони почали імпровізувати через центр. Мальме ж відійшов від високого пресингу і того, що працювало в перші хвилини, рано відійшовши до своїх воріт. Чому вдавалося не відмовлятися від своєї гри проти Челсі, але не вийшло з Динамо?" – нарікає автор на надто різку зміну ігрової ідентичності шведського клубу від матчу до матчу.

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