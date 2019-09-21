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Динамо позволило арендованному Супряге сыграть против киевлян

09:45 96 Читати українською
Динамо позволило арендованному Супряге сыграть против киевлян
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Владислав Супряга сможет помочь СК Днепр-1 в 9-м туре чемпионата Украины.

 

"Да, я смогу сыграть против киевлян – руководство Динамо позволило мне выйти на поле в этом матче, я этому очень рад", – цитирует Супрягу официальный сайт днепровского клуба.

"Проблема больше стратегическая", – Михайленко объяснил, почему Супряга не сумел заиграть под руководством Хацкевича

19-летний форвард защищает цвета СК Днепр-1 на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо.

В текущем сезоне УПЛ Владислав провел 5 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

Встреча Динамо и СК Днепр-1 в рамка 9-го тура чемпионата Украины состоится 29 сентября, начало в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев - СК Днепр-1
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