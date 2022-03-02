Защитник сборной Украины Николай Матвиенко не подбирает слова, когда дискутирует с "ватой".

Защитник Шахтера Николай Матвиенко ведет непримиримую информационную борьбу за Украину в своих соцсетях. Наш соотечественник решил не вестись на провокации читательницы в своем Instagram, которая решила напомнить ему, что он родом из Крыма.

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25-летний защитник быстро сориентировал ее, указав на уже легендарный маршрут, по которому отправился российский корабль от острова Змеиный.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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