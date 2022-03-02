Оборонець збірної України Микола Матвієнко не добирає слів, коли дискутує з "ватою".

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко веде непримиренну інформаційну боротьбу за Україну у своїх соцмережах. Наш співвітчизник вирішив не вестися на провокації читачки у своєму Instagram, яка вирішила нагадати йому, що він родом з Криму.

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25-річний оборонець швидко зорієнтував її, вказавши на вже легендарний маршрут, яким вирушив російський корабель від острова Зміїний.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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