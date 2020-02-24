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Воспитанника Арсенала обвинили в педофилии

22:11 42 Читати українською
Воспитанника Арсенала обвинили в педофилии
Тирел Робинсон / Фото ФК Арсенал

Форвард Тирел Робинсон может попрощаться с карьерой футболиста.

22-летний Тирел Робинсон подозревается в интимных связях с несовершеннолетней, сообщает BBC.

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Клуб нападающего Брэдфорд сразу объявил о разрыве контракта со своим игроком. Инцидент произошел в августе 2018 года, в полиции заявляют, что обладают фотодоказательствами. Суд над Тирелом состоится 7 апреля.

Стоит отметить, что Робинсон является воспитанником лондонского Арсенала. Форвард покинул "канониров" в 2017 году.

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