Воспитанника Арсенала обвинили в педофилии

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У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівствоМир — 23 фев 2457
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