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Неймар может быть причастен к организации сети VIP-проституции – "жертва" бразильца готовит иск в суд

20:26 83 Читати українською
Неймар может быть причастен к организации сети VIP-проституции – "жертва" бразильца готовит иск в суд
Неймар / Фото из открытых источников

Нападающего ПСЖ Неймара продолжают обвинять в нарушении закона, на этот раз дело очень пикантное.

Наджила Триндаде, которая ранее обвиняла Неймара в изнасиловании, решила привлечь к ответственности бразильца другим путем, сообщает Mundo Deportivo.

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Девушка заявила, что имеет доказательства причастности 27-летнего нападающего к работе элитных эскорт-сервисов в Париже. Якобы, звезда ПСЖ организовывал трансфер девушек из Бразилии во Францию ​​для оказания секс-услуг. Наджила объявила, что ее адвокаты уже готовят иск на форварда.

Напомним, летом 2019-го разгорелся скандал вокруг Неймара, в котором Триндаде обвинила бразильца в изнасиловании, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

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футбольные курьёзы Девушки футболистов Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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