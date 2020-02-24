Вихованця Арсенала звинуватили у педофілії

Форвард Тірел Робінсон може попрощатись з кар'єрою футболіста.

22-річний Тірел Робінсон підозрюється в інтимних зв'язках з неповнолітньою, повідомляє BBC.

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Клуб нападника Бредфорд одразу оголосив про розрив контракту зі своїм гравцем. Інцидент трапився у серпні 2018-го року, в поліції заявляють, що володіють фотодоказами. Суд над Тірелом відбудеться 7 квітня.

Варто відзначити, що Робінсон є вихованцем лондонського Арсенала. Форвард покинув "канонірів" у 2017 році.

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