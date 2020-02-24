Вихованця Арсенала звинуватили у педофілії

Україна — 24 лют 1666
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УЄФА переніс винесення рішення щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним на завтра, – джерело
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УПЛ оголосила дату жеребкування другого етапу чемпіонату УкраїниУкраїна — 24 лют 943
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Врятувати рядового Цітаішвілі: чотири клуби для вінгера Динамо, який страждає від недовіри тренерського штабуСергій Тищенко — 24 лют 15532
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Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікендуСвіт — 24 лют 3519
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"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із МихайличенкомУкраїна — 24 лют 12720