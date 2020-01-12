Форвард Шеффилд Юнайтед похулиганил на матче Чемпионшипа: известная порнозвезда решила пофлиртовать с бунтовщиком – 18+

"Благодарю за симпатичное фото, но могли бы и показать мне "грязной", – Элла Брук / Фотоколлаж The Sun

Нападающий Шеффилд Юнайтед Оливер Макберни за выходные успел забить команде Ярмоленко, поддержать родной клуб и позаигрывать с представительницей взрослого кинематографа.

Оливер Макберни в течение 4-х лет защищал цвета Суонси и не стыдиться поддерживать бывшую команду вместе с ультрас "лебедей".

Ганебна помилка партнерів Ярмоленка у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Вест Хем

В рамках 27-го тура Чемпионшипа Кардифф принимал Суонси (0:0). На гостевом фан-секторе журналисты заметили и одиозного форварда Шеффилд Юнайтед. Поведение Оливера во время матча была типичным, как для представителя ультрас. 23-летний игрок не стеснялся петь песни вместе с другими фанатами и демонстрировать неприличные жесты игрокам соперника.

Стоит отметить, еще за два дня до этого эпизода Макберни пофеерил в АПЛ, забив победный мяч в ворота Вест Хэма (1:0). Нападающий сразу похвастался достижения в twitter, пожелав всем хороших выходных. Это сообщение не смогла обойти знаменитая порноактриса Элла Брук. Соблазнительная звезда фильмов для взрослых ответила футболисту: "Мы все знаем, что Ты будешь наслаждаться своим уик-эндом". На что Оливер отреагировал скромным смайлом с поцелуем.

Элле нравится наблюдать за мужчинами, не только из-за особенностей своей профессии, а и за своего пристрастия к футболу. На страницах красавицы в социальных сетях можно найти между очень откровенного контента фотографии в футбольных формах разных команд. Среди которых фигурируют любимый клуб Макберни – Суонси, Манчестер Сити и даже сборная Англии.

"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка