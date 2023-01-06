"Пишут, что я предатель, потому что связался с Ахметовым. Человек мне решил помочь. Если бы не он, я бы не имел той операции. Именно благодаря тому, что за его счет я сделал себе операцию, у меня есть возможность раздать 23,5 миллиона гривен нуждающимся.

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Он армии очень сильно помогает. Я военный, я вижу это изнутри. Много бронежилетов... А мне говорят, что я предатель. Потому что он такой... какой такой? Он бизнесмен.

Меня интересует не то, что когда-то было. Меня интересует то, что сейчас делается и что будет завтра. В этот момент он все делает для Украины супер. Я ему очень за это благодарен", – сказал Дианов в интервью проекту "Говорит Суханов".

Михаил Дианов получил ранение в марте прошлого года, защищая Мариуполь от российских оккупантов. Он долгое время находился в плену, из которого был освобожден 21 сентября. Украинцы собрали средства для лечения, но морской пехотинец передал деньги другим пострадавшим от российской агрессии. Шахтер организовал и оплатил все расходы по лечению героя Азовстали в США.

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