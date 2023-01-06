"Пишуть, що я зрадник, бо зв'язався з Ахметовим. Людина мені вирішила допомогти. Якби не він, я б не мав тієї операції. Саме завдяки тому, що за його кошт зробив собі операцію, я маю можливість роздати 23,5 мільйона гривень нужденним.

Діанов прооперований у США – Шахтар повністю оплатив лікування героя Азовсталі

Він армії дуже сильно допомагає. Я військовий, я бачу це зсередини. Величезна кількість бронежилетів... А мені кажуть, що я зрадник. Бо він якийсь такий... який такий? Він бізнесмен.

Мене цікавить не те, що колись було. Мене цікавить те, що зараз робиться, і що буде завтра. У цей момент він все робить для України супер. Я йому дуже за це вдячний", – сказав Діанов у інтерв'ю проєкту "Говорить Суханов".

Михайло Діанов зазнав кульового поранення в березні минулого року, захищаючи Маріуполь від російських окупантів. Він тривалий час перебував у полоні, з якого був звільнений 21 вересня. Українці зібрали гроші для лікування, але морський піхотинець передав кошти іншим постраждалим від російської агресії. Шахтар організував і оплатив усі витрати на лікування героя Азовсталі в США.

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