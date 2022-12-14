Шахтер организовал и оплатил все расходы на лечение Михаила Дианова в США. 13 декабря защитнику Украины прооперировали правое плечо в американском Сент-Луисе.

Герой Азовстали Дианов передал миллион гривен пострадавшим от войны

Операция прошла успешно. После реабилитации правая рука воина будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину, сообщил Шахтер в Instagram.

Морской пехотинец получил ранение в марте этого года, защищая Мариуполь от российских оккупантов. Украинцы собрали деньги на его лечение, но Михаил Дианов передал деньги другим пострадавшим от российской агрессии.

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