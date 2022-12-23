Морской пехотинец Михаил Дианов объяснил, когда, по его мнению, наступит окончательная победа украинцев в войне с российскими оккупантами.

"Что для меня будет победой, а не просто окончанием войны? Я вам скажу. Когда Динамо с Шахтером на Донбасс Арене сыграют в футбол.

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А потом на стадионе будет грандиозный концерт какой-нибудь. Это будет победа окончательная", – сказал Дианов в интервью Голосу Америки.

Напомним, Михаил долгое время был в плену, из которого был освобожден 21 сентября. Сейчас он находится в США, где лечит раненую руку – расходы на его восстановление взял на себя Шахтер.

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