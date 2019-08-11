Писарро установил рекорд Кубка Германии

Легендарный нападающий Вердера Клаудио Писарро продолжает штамповать рекорд за рекордом, несмотря на то, что ему уже 40 лет.

Вердер без проблем вышел в 1/16 финала Кубка Германии. Бременцы на выезде легко разбили Делменхорст (6:1).

Кубок Германии: Шальке, Байер и Вердер уверенно разгромили оппонентов, у Хоффенхайма возникли проблемы

Главным действующим лицом матча стал перуанец Клаудио Писарро. Форвард вышел на замену на 65-й минуте и успел оформить дубль. На тот момент ему исполнилось 40 лет, 10 месяцев и 7 дней – в истории Кубка Германии такое еще не удавалось никому, сообщает Opta.

К слову, ранее Писарро стал самым автором гола в Бундеслиге. Недавно форвард заявил, что летом 2020 завершит игровую карьеру.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол