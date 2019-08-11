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Пісарро встановив рекорд Кубка Німеччини

09:28 520 Читать на русском
Пісарро встановив рекорд Кубка Німеччини
Клаудіо Пісарро / ФК Вердер

Легендарний нападник Вердера Клаудіо Пісарро продовжує штампувати рекорд за рекордом попри те, що йому вже 40 років.

Вердер без проблем вийшов в 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Бременці на виїзді легко розбили Делменхорст (6:1).

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Головною дійовою особою матчу став перуанець Клаудіо Пісарро. Форвард вийшов на заміну на 65-й хвилині та встиг оформити дубль. На той момент йому виповнилось 40 років, 10 місяців та 7 днів – в історії Кубка Німеччини такого ще не вдавалося нікому, повідомляє Opta.

До слова, раніше Пісарро став найстаршим автором гола в Бундеслізі. Нещодавно форвард заявив, що влітку 2020 року завершить ігрову кар'єру.

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Вердер Вердер Німеччина Рекорди Кубок Німеччини Клаудіо Пісарро Клаудіо Пісарро
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