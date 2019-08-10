Кубок Германии: Шальке без Коноплянки уничтожил оппонента, Байер уверенно прошел в следующий раунд

Состоялись очередные поединки 1/32 финала Кубка Германии 2019/20.

Кубок Германии 2019/20. 1/32 финала

Алемания – Байер – 1:4

Голы: Батарило, 56 – Хакенберг, 19 (аг), Фолланд, 39, Бейли, 72, Хаверц, 88

Дрохтерсен / Ассель – Шальке – 0:5

Голы: Скжибски, 44, Бургшталлер, 61, Калиджури, 65, Меркан, 73, Харит, 83

Кайзерслаутерн – Майнц – 2:0

Голы: Штарке, 63 (пен.), Пик, 90

Большинство представителей элиты не имели проблем на этой стадии. Байер уверенно разобрался с Алеманией, а Шальке разбил Дрохтерсен/Ассель. Евгений Коноплянка ожидаемо не попал в заявку "кобальтовых" на фоне слухов о переходе в турецкий клуб.

Кубок Германии: Боруссия Д легко прошла в 1/16 финала

Определенной сенсацией стал вылет Майнца. "Карнавальщики" не смогли справиться с Кайзерслаутерном, который выступает в третьей Бундеслиге.