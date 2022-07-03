Бывший одноклубник Андрея Шевченко в Милане, а ныне наставник Карагюмрюка может остаться без полумиллиона евро.

Андреа Пирло хотел приобрести две элитные виллы в муниципалитете Форте-дей-Марми на побережье моря в Тоскане. Легендарный итальянец уже заплатил залог в сумме 500 тысяч евро. До конца лета экс-тренер Ювентуса должен был заплатить еще 2,6 млн евро, но теперь рискует остаться и без денег, и без недвижимости.

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Дело в том, что владельцем вилл, объединенных в один комплекс, является неназванный российский олигарх, приближенный к Владимиру Путину. После начала полномасштабной войны в Украине Италия наложила арест на имущество оказавшихся в санкционном списке россиян. Олигарх попытался быстро продать свои активы, но потерпел неудачу.

Пирло не знал, кто владеет жильем, когда платил первую часть суммы. Теперь Андреа рискует потерять свои деньги. С мечтой о покупке элитной недвижимости на престижном курорте тоже придется попрощаться, сообщает La Nazione.

Напомним, что недавно 43-летний чемпион мира-2006 возглавил турецкий Карагюмрюк, подписав контракт на 1 сезон.

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