"Начали подготовку хорошо, с энтузиазмом. Жаль, что через несколько дней многие игроки уехали в свои сборные, но наша работа продолжается. В Ювентусе я сразу почувствовал себя непринужденно – еще и потому, что уже знал практически всех, кто здесь работает. Это мне очень помогло.

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Мы сделаем все возможное на поле. У нас есть огромное желание показать, что Ювентус хочет выиграть десятое подряд скудетто и, возможно, попасть в финал Лиги чемпионов", – сказал Пирло в интервью клубному телеканалу.

Напомним, в прошлом сезоне Ювентус выиграл чемпионат Италии девятый раз подряд. В Лиге чемпионов "Старая синьора" дошла до 1/8 финала, где уступила Лиону по сумме двух матчей.

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