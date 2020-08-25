Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло

Про призначення головним тренером Ювентуса

Все сталося дуже несподівано і миттєво. Я навіть не встиг попрацювати у команді U-23. Керівництво клубу запропонувало мені цю посаду, я подумав і погодився. Переконаний, що перебуваю в потрібному місці в потрібний час. Вірю у свої сили та впевнений, що зможу досягти успіху в статусі головного тренера.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ

Немає жодної потреби у якихось домовленостях з моїми колишніми одноклубниками – Буффоном, Бонуччі чи К'єлліні. Головний тренер зобов'язананий однаково спілкуватися зі всіма гравцями незалежно від їхнього статусу та віку. Уваги потребують як досвідчені футболісти, так і молодь. Звісно, гравцям було трохи дивно бачити мене в ролі тренера, але я почуваюся як вдома, адже знаю багатьох людей в клубі.

Про підготовку до сезону 2020/21

Конкуренція з боку Інтера? Перед початком сезону у кожної команди є однакова кількість очок – нуль. Перед стартом чемпіонату абсолютно всі перебувають в рівних умовах, фаворитів немає. Тим більше, минулий сезон був дуже важким – пандемія коронавірусу суттєво вплинула на футбол, підірвавши усі плани. Ювентус робить все можливе, щоб належним чином підготуватися до нового сезону.

Чи піде Роналду та інші футболісти

Я спілкувався з Гонсало Ігуаїном. Це людина, яка багато зробила для Ювентуса, але після розмови ми вирішили, що наші шляхи повинні розійтися. Це було чоловіче спілкування віч-на-віч. Будь-який цикл колись завершується. Ігуаїн – справжній чемпіон, я захоплююся ним.

Також я розмовляв з Кріштіану Роналду ще кілька днів тому, коли готував для нього програму тренувань. Ми говорили як про минуле, так і про сьогодення. Найближчими днями ми поспілкуємося ще раз – це стосуватиметься вже тактичних моментів.

Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легенд

Що стосується Пауло Дибали, то він ніколи не розглядався як кандидат на продаж. Коли він повернеться, то стане важливим гравцем для Ювентуса. Я розраховую на нього, він стане частиною нашого проекту. Хедіра? Наразі він травмований, будемо чекати його відновлення, а тоді приймемо рішення.

Про можливих новачків

Це нормально, що я хочу підсилити склад певними гравцями, прізвища яких наразі не називатиму. Вже є певні кандидати, але великих змін ви не побачите. Ювентус вже підписав Артура – це якісний виконавець, який принесе користь команді. Він може грати на кількох позиціях у півзахисті, це хороше придбання. Я бачив його гру за Барселону та збірну Бразилії. Артур зможе підсилити і Ювентус.

Чи є в команді "новий Пірло"? Жоден гравець Ювентуса не має таких рис, але тут зібрані справжні чемпіони, яких можна використувати по-іншому.

Про свій тренерський штаб

Мені потрібен досвідчений асистент, який вже працював головним тренером. Ідеально – щоб він був колишнім гравцем, грав на позиції захисника та мав певний авторитет. Саме тому Ігор Тудор виявився ідеальним кандидатом для мене, позаяк відповідає усім вказаним вимогам. Тим більше, що він грав за Ювентус. Запрошення Тудора (екс-тренер Мілевського в Хайдуку – прим.) – моя ініціатива.

Як гратиме оновлений Ювентус

Я хочу бачити активніший футбол, перш за все, в атаці. Прагну, щоб команда мала той ентузіазм, якого бракувало останнім часом. Ювентус повинен володіти м'ячем максимальну кількість ігрового часу, а при його втраті – якомога швидше повертати. Футболісти це розуміють та мають всі необхідні ігрові якості для цього. У мене немає чітко визначених ігрових схем. При потребі Ювентус може грати як з трьома центральними захисниками, так і з класичною четвіркою оборонців.

Завдання тренера – якомога більше розмовляти з підопічними. Не лише про тактичні моменти, а й про прості життєві моменти. У тренерській роботі велику роль відіграє психологія – звичайні людські стосунки мають дуже вагоме значення, яке не варто недооцінювати. Також важливим є вміння донести футболістам, чого саме ми від них хочемо. Якщо це вдасться – вірогідність досягти позитивного результату на полі значно зросте.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006