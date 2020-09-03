"Почали підготовку добре, з ентузіазмом. Шкода, що через кілька днів багато гравців поїхали у свої збірні, але наша робота триває. В Ювентусі я відразу відчув себе невимушено – ще й тому, що вже знав практично всіх, хто тут працює. Це мені дуже допомогло.

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Ми зробимо все можливе на полі. У нас є величезне бажання показати, що Ювентус хоче виграти десяте поспіль скудетто і, можливо, потрапити у фінал Ліги чемпіонів", – сказав Пірло в інтерв'ю клубному телеканалу.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ювентус виграв чемпіонат Італії дев'ятий раз поспіль. У Лізі чемпіонів "Стара синьйора" дойшла до 1/8 фіналу, де поступилась Ліону за сумою двох матчів.

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