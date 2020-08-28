"Я рад за Андреа. Думаю, это очень амбициозный проект и для Ювентуса, и для Андреа. Больше чем уверен, что у него все получится. У Пирло очень светлая голова.

Шевченко очертил задачи сборной Украины в Лиге наций

Этот человек на протяжении всей футбольной карьеры постоянно анализировал. Он дошел до такого уровня не только за счет таланта, а в первую очередь за счет понимания игры, за счет коммуникации с игроками.

Мне приятно, что многие из моих бывших партнеров, мои друзья, становятся главными тренерами. Я хочу, чтобы они все стали успешными. У Андреа есть много хороших качеств, которые он может передать. И свой опыт, как игрока, и как тренера. Видение структуры игры команды", – сказал Шевченко в комментарии ютуб-каналу Трендец.

Напомним, Пирло стал главным тренером Ювентуса этим летом, сменив на посту Маурицио Сарри. Игор Тудор стал его первым ассистентом. Двое других – Роберто Баронио и Антонио Гальярди.

Как Интер помог сборной Украины: жесткий анекдот про Пятова и слова Гвардиолы в реакции на сокрушительные 0:5 Шахтера