41-летний алленаторе рискует стать безработным в конце сезона, утверждает Tuttosport.

Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне

Пирло потеряет должность, если Юве не сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов. Кроме того, боссы туринцев ожидают прогресс в игре команды, чтобы быть спокойными за перспективы "бьянконери" в сезоне 2021/22 с нынешним тренерским штабом. В данный момент Ювентус идет 4-м в Серии А, опережая Наполи лишь на два пункта.

На выходных Ювентус опозорился с Беневенто, усилив слухи о конфликте между Пирло и руководством "Старой синьоры", а также близкой отставке молодого специалиста.

Маліновський – зі щитом, Фонсека – на щиті, страшна Баварія, енний рекорд Мессі та флешбек для Шахтаря – огляд вікенду