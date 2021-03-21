В воскресенье в рамках очередного тура чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 28-й тур

Сампдория – Торино – 1:0

Гол: Кандрева, 26

Удинезе – Лацио – 0:1

Гол: Марушич, 37

Ювентус – Беневенто – 0:1

Гол: Гаич, 70

Фиорентина – Милан – начало встречи в 19:00

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Середняк турнирной таблице Серии А Сампдория принимала на своем поле Торино. Подопечные Клаудио Раньери очень надеялись в домашнем матче с аутсайдером прервать пятиматчевую безвыигрышную серию. А "быки", после драматической победы над Сассуоло, с хорошими эмоциями и верой в себя прибыли на Луиджи Феррарис. Альбин Экдаль уже в начале матча потерял роскошную возможность вывести хозяев вперед – после его выстрела сфера просвистела в считанных сантиметрах от левой стойки. С попеременным успехом в борьбе за центр поля команды дотянули до середины первого тайма, пока "блучеркьяти" не разогнали роскошную атаку. Перепасовываясь, генуэзцы легко добрались до штрафной соперника и Кандрева из района одиннадцатиметровой отметки прошил Сальваторе Сиригу. Второй тайм прошел без голов, что позволило Сампдории подняться на десятую строчку турнирной таблицы Серии А.

Лацио в матче с Удинезе имел особую мотивацию, ведь именно "бьянконери" в первой части сезона оборвали беспроигрышный ход команды Симоне Индзаги. На сатисфакцию в виде гола пришлось ждать почти весь первый тайм – на 37-й минуте Адаму Марушичу удалось распаковать ворота Хуана Муссо. Хотя, казалось, момент будет упущен: оказавшись в одиночестве в левом углу штрафной черногорец, вместо того чтобы пробить, начал обыгрывать защитников, смещаясь все ближе к центру. Как оказалось, решение было вполне верным – защитнику римлян удался мастерский удар в правую девятку без шансов для голкипера.

После перерыва Родриго де Пауль имел шанс сравнять, однако мяч после его удара попал в штангу. Свою попытку потерял и Чиро Иммобиле. Победа позволила римлянам вплотную приблизиться к Роме – от команды Фонсеки "орлы" отстают теперь всего на одно очко.

Ювентус, несмотря на огромное преимущество в первом тайме, так и не смог официально распаковать ворота Беневенто. Гол Роналду незадолго до перерыва арбитр отменил, зафиксировав положение вне игры. Имели туринцы шанс отличиться и с пенальти за игру рукой соперника, однако VAR был в этот вечер на стороне подопечных Филиппо Индзаги.

После перерыва "Старая синьора" продолжила наседать на ворота гостей, однако первый же удар в створ ворот Войцеха Щенсны увенчался голом. Вопиющую ошибку допустил Артур, пытаясь перебросить мяч на другой фланг. Передача оказалась слишком слабой, Адольфо Гаич успел перехватить сферу и хладнокровно пробить мимо голкипера. Подопечные Андреа Пирло изо всех сил старались спасти ситуацию, однако первого поражения в последних шести матчах избежать не удалось.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ