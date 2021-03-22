41-річний алленаторе ризикує стати безробітним у кінці сезону, стверджує Tuttosport.

Неста звільнений з посади головного тренера Фрозіноне

Пірло втратить посаду, якщо Юве не зможе фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Окрім того, боси туринців очікують на прогрес у грі команди, щоб бути спокійними за перспективи "б'янконері" в сезоні 2021/22 з нинішнім тренерським штабом. Наразі Ювентус іде 4-м у Серії А, випереджаючи Наполі лише на два пункти.

На вихідних Ювентус зганьбився з Беневенто, посиливши чутки про конфлікт між Пірло та керівництвом "Старої синьйори" і близьку відставку молодого фахівця.

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