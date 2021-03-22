"Канарейки" на своем официальном сайте объявили об увольнении 45-летнего специалиста с поста главного тренера.

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Неста возглавил Фрозиноне в июне 2019 года. Предыдущий сезон сложился неплохо – команда экс-защитника Милана дошла до финала плей-офф Серии В, где проиграла Специи. Нынешняя кампания вышла значительно хуже. Фрозиноне застрял в середине таблицы без особых надежд на повышение. В последних трех турах "канарейки" добыли всего одно очко, и руководство решилось на перемены.

Напомним, предыдущими местами работы Алессандро Несты была Перуджа и американский Майами.

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