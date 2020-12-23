"Решение по матчу с Наполи не должно быть алиби. Мы начали с неправильным отношением, и если вы это делаете, то в итоге попадете в такую ситуацию. Возможно, в последней игре перед Рождеством мы начали думать об отпуске, но команда в целом была вялой и инертной. Так мы неизбежно проиграем.

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Повторы с двумя пенальти, которые мы могли получить, кажутся четкими. Красная карточка Куадрадо была очень четкой. Могли получить и другие случаи в нашу пользу, но я не чувствую необходимости комментировать это. Все могут посмотреть повторы. Мы отдали гол и потеряли игрока в первом тайме, а потом вышли на второй с правильным отношением.

Сейчас мы едем в отпуск на несколько дней, чтобы зарядить батареи, а потом можем перезагрузиться, посмотря на ошибки, которые мы сделали. Есть моменты, где мы можем усовершенствоваться и найти пространство для прогресса. Мы чувствуем, что мы сильная команда, но если Милан и Интер выше, это означает, что они до этого работали лучше нас. Не будем отрицать, что они сейчас фавориты", – приводит слова Пирло Football Italia.

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