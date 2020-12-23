"Рішення про матч з Наполі не повинно бути алібі. Ми почали з неправильним ставленням, і якщо ви це робите, то в підсумку потрапите в таку ситуацію. Можливо, в останній грі перед Різдвом ми почали думати про відпустку, але команда в цілому була млявою та інертною. Так ми неминуче програємо.

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Повтори з двома пенальті, які ми могли отримати, здаються чіткими. Червона картка Куадрадо була дуже чіткою. Могли бути й інші випадки на нашу користь, але я не відчуваю потреби коментувати це. Всі можуть подивитися повтори. Ми віддали гол і втратили гравця в першому таймі, а потім вийшли на другий з правильним ставленням.

Зараз ми їдемо у відпустку на кілька днів, щоб зарядити батареї, а потім можемо перезапуститися, дивлячись на помилки, які ми зробили. Є моменти, де ми можемо вдосконалитись і знайти простір для прогресу. Ми відчуваємо, що ми сильна команда, але якщо Мілан та Інтер вище, це означає, що вони до цього працювали краще за нас. Не будемо заперечувати, що вони зараз фаворити", – наводить слова Пірло Football Italia.

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