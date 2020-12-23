Ювентус – Фиорентина – 0:3 – видео голов и обзор матча
09:32 - Читати українською
Фиорентина сенсационно разбила Ювентус в матче 14 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Алекс Сандро 76’
Мартин Касерес 81’
76’ Алекс Сандро
81’ Мартин Касерес
Начало встречи стало для Ювентуса настоящей катастрофой. Влахович легко открыл счет, а Куадрадо получил прямую красную карточку за опасный прыжок в ноги Кастровилли.
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Ювентус пытался отыграться даже в меньшинстве, однако все удары туринцев оказались напрасными. Зато Фиорентина ближе к занавесу встречи забила еще дважды. Сандро неуклюже подставился под подачу с левого фланга и поразил собственные ворота. Погром чемпиона завершил Касерес – 0:3.
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