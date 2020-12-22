В рамках 14-го тура Серии А Парма потерпела досадное поражение от Кротоне. Отчёт об этом и других матчах вторника читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 14-й тур

Кротоне – Парма – 2:1

Голы: Мессиас, 24, 44 – Куцка, 58

Ювентус – Фиорентина – начало в 21:45

Программу 14-го тура Серии А открывал домашний поединок Кротоне против Пармы. Обеим командам была нужна победа, ведь хозяева шли на дне турнирной таблицы, а гости не выиграли в четырёх матчах подряд. В первом тайме более мотивированными оказались футболисты Кротоне, а точнее – нападающий Мессиас. На 24-й минуте он принял передачу в штрафной и пробил с разворота в левый нижний угол, а на 44-й с линии штрафной эффектно перебросил голкипера – такой гол надо видеть. 2:0.

Парма сумела отквитать один гол на 57-й минуте усилиями Куцки, которому удалось замкнуть подачу с углового – 2:1! Вообще, после перерыва пармезанцы выглядели намного лучше Кротоне, но реализовать хотя бы ещё один момент они так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу Кротоне.

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