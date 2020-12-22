Наполи все же проведет поединок третьего тура Серии А против действующего чемпиона Италии.

Апелляционный отдел Олимпийского комитета Италии постановил провести матч третьего тура местного чемпионата Ювентус – Наполи, сообщает официальный сайт организации.

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За неявку на матч спортивный арбитражный суд Италии присудил подопечным Гаттузо техническое поражение и дополнительно лишил неаполитанцев одного очка. Зачетный балл "партенопейцам" вернут и поединок с туринцами будет сыгран.

Напомним, Наполи не смог вылететь на игру с Юве из-за запрета местных органов покидать территорию региона. Власти обосновывали свое решение вспышкой коронавируса.

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