"Мы начали немного нервничать, возможно, последние поражения заставили нас. Голы нам помогли и дали душевный покой. Если у нас есть Роналду, атака должна развиваться иначе. Кулусевски – не нападающий, поэтому мы просим его играть по-разному.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кротоне – 3:0

С остальными задачами мы справились хорошо. Старт был не самым лучшим, важно вернуть три очка. Все, кто стоит за Интером – антагонисты. Мы также среди них и будем бороться до конца", – приводит слова Пирло Football Italia.

Добавим, что Ювентус отстает от Интера на 8 очков, однако туринцы имеют матч в запасе.

Ювентус благодаря дублю Роналду уничтожил Кротоне и поднялся на третью строчку Серии А