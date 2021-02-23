Ювентус принимал Кротоне в рамках 23-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Ювентус прогнозируемо без особых усилий справился с Кротоне. Героем встречи стал Криштиану Роналду.

Ювентус благодаря дублю Роналду уничтожил Кротоне и поднялся на третью строчку Серии А

36-летний португалец отметился дублем, забив два похожих мяча головой. Нужно вспомнить, что кроме забитых мячей, Роналду также умудрился упустить ряд хороших возможностей. Точку в матче поставил молодой талант туринцев Уэстон Маккени.

Победа позволила Юве подняться на третью строчку, Кротоне остался на дне таблицы.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду