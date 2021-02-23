"Ми почали трохи нервувати, можливо, останні поразки змусили нас. Голи нам допомогли і дали душевний спокій. Якщо у нас є Роналду, атака повинна розвиватися інакше. Кулусевскі – не нападник, тому ми просимо його грати по-різному.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кротоне – 3:0

З рештою завдань ми впоралися добре. Старт був не найкращим, важливо було повернути три очки. Всі, хто стоїть за Інтером – антагоністи. Ми також серед них і будемо боротися до кінця", – наводить слова Пірло Football Italia.

Додамо, що Ювентус відстає від Інтера на 8 очок, проте туринці мають матч у запасі.

Ювентус завдяки дублю Роналду знищив Кротоне та піднявся на третю сходинку Серії А