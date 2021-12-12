Пиоли объяснил неожиданную ничью Милана в Серии А – спастись удалось в компенсированное время
Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал мировую с Удинезе (1:1) в 17 туре итальянского первенства.
"У нас не получалось сыграть в свой футбол. Не хватало остроты, чтобы расшатать хорошо организованную оборону соперника. Когда пропускаешь против команды, умеющей хорошо контратаковать, становится еще труднее.
Шедевр и достижение Ибрагимовича в видеообзоре матча Удинезе – Милан – 1:1
Мы не создали много голевых моментов, но так часто доходили до последней трети поля, что должны были сравнять счет раньше", – цитирует Пиоли Football Italia.
"Россонери" возглавляют турнирную таблицу Серии А, но до конца тура могут опуститься ниже. Удинезе идет 15-м.
Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от поражения Удинезе, Венеция расписала сенсационную ничью с Ювентусом.