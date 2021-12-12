"У нас не виходило зіграти у свій футбол. Бракувало гостроти, щоб розхитати добре організовану оборону суперника. Коли пропускаєш проти команди, яка вміє добре контратакувати, стає ще важче.

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Ми не створили багато гольових моментів, але так часто доходили до останньої третини поля, що мали зрівняти рахунок раніше", – цитує Піолі Football Italia.

"Россонері" наразі очолюють турнірну таблицю Серії А, але до кінця туру можуть опуститись нижче. Удінезе йде 15-м.

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