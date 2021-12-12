Милан сумел вырвать ничью с Удинезе в 17-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Бето вывел "бело-черных" вперед уже на старте, реализовав выход один на один со второй попытки. Подопечные Пиоли помчались вперед и даже забили, но гол Эрнандеса не засчитали.

Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от поражения Удинезе, Венеция расписала сенсационную ничью с Ювентусом.