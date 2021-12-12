Шедевр и достижение Ибрагимовича в видеообзоре матча Удинезе – Милан – 1:1
09:35 - Читати українською
Милан сумел вырвать ничью с Удинезе в 17-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
17’ Бету
90+5’ Исаак Саксесс
Златан Ибрагимович 90+2’
17’ Бету
90+2’ Златан Ибрагимович
90+5’ Исаак Саксесс
Бето вывел "бело-черных" вперед уже на старте, реализовав выход один на один со второй попытки. Подопечные Пиоли помчались вперед и даже забили, но гол Эрнандеса не засчитали.
Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от поражения Удинезе, Венеция расписала сенсационную ничью с Ювентусом.
И все же вырвать ничью удалось: Ибрагимович на 90+2 минуте выборол мяч в штрафной, сложился и пробил в падении. Это позволило стать ему третьим игроком в XXI веке после Месси и Роналду, забившим 300 мячей в топ-5 лигах Европы.
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