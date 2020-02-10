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Пиоли – о поражении от Интера Я зол на своих игроков

10:29 34 Читати українською
Пиоли – о поражении от Интера Я зол на своих игроков
Стефано Пиоли / Твиттер Милана

Главный тренер Милана Стефано Пиоли оценил действия своих подопечных в матче 23 тура Серии А против Интера (2:4).

51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку
 
Анте Ребич 40’
Златан Ибрагимович 45+1’
40’ Анте Ребич
45+1’ Златан Ибрагимович
51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку

"В первом тайме наша стратегия работала очень хорошо, и, возможно, мы заслужили больше, чем 2:0. К сожалению, потом было два момента, в которых мы сыграли совсем не так, как нужно. Мы пропустили два гола за несколько минут, и все изменилось.

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Интер – значительно более опытная команда, чем мы, они больше привыкли к такому развитию матчей. Нам еще и не повезло, когда мы дважды попадали в каркас ворот.

Я зол на своих игроков за голевые ситуации, в которых они не справились со своими защитными обязанностями. Когда мы потеряли концентрацию, то сразу были наказаны", – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Поражение отбросило Милан в середину турнирной таблицы Серии А, а вот Интер догнал Ювентус на вершине.

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Милан Милан Италия Стефано Пиоли Стефано Пиоли Интер - Милан
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