Пиоли – о поражении от Интера Я зол на своих игроков

Главный тренер Милана Стефано Пиоли оценил действия своих подопечных в матче 23 тура Серии А против Интера (2:4).

"В первом тайме наша стратегия работала очень хорошо, и, возможно, мы заслужили больше, чем 2:0. К сожалению, потом было два момента, в которых мы сыграли совсем не так, как нужно. Мы пропустили два гола за несколько минут, и все изменилось.

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Интер – значительно более опытная команда, чем мы, они больше привыкли к такому развитию матчей. Нам еще и не повезло, когда мы дважды попадали в каркас ворот.

Я зол на своих игроков за голевые ситуации, в которых они не справились со своими защитными обязанностями. Когда мы потеряли концентрацию, то сразу были наказаны", – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Поражение отбросило Милан в середину турнирной таблицы Серии А, а вот Интер догнал Ювентус на вершине.

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