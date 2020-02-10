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Піолі – про поразку від Інтера: Я злий на своїх гравців

10:29 823 Читать на русском
Піолі – про поразку від Інтера: Я злий на своїх гравців
Стефано Піолі / Твіттер Мілана

Головний тренер Мілана Стефано Піолі оцінив дії своїх підопічних у матчі 23 туру Серії А проти Інтера (2:4).

51’ Марсело Брозовіч
53’ Матіас Весіно
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку
 
Анте Ребіч 40’
Златан Ібрагімовіч 45+1’
40’ Анте Ребіч
45+1’ Златан Ібрагімовіч
51’ Марсело Брозовіч
53’ Матіас Весіно
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку

"У першому таймі наша стратегія працювала дуже добре, і, можливо, ми заслужили більше, ніж 2:0. На жаль, потім були два моменти, в яких ми зіграли зовсім не так, як потрібно. Ми пропустили два голи за кілька хвилин, і все змінилося.

Інтер – Мілан – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Інтер – значно досвідченіша команда, ніж ми, вони більше звикли до такого розвитку матчів. Нам ще й не пощастило, коли ми двічі влучали в каркас воріт.

Я злий на своїх гравців через гольові ситуації, в яких вони не впоралися зі своїми захисними обов'язками. Коли ми втратили концентрацію, то одразу були покарані", – наводить слова Піолі Sky Sport Italia.

Поразка відкинула Мілан в середину турнірної таблиці Серії А, натомість Інтер наздогнав Ювентус на вершині.

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