Піолі – про поразку від Інтера: Я злий на своїх гравців

Головний тренер Мілана Стефано Піолі оцінив дії своїх підопічних у матчі 23 туру Серії А проти Інтера (2:4).

"У першому таймі наша стратегія працювала дуже добре, і, можливо, ми заслужили більше, ніж 2:0. На жаль, потім були два моменти, в яких ми зіграли зовсім не так, як потрібно. Ми пропустили два голи за кілька хвилин, і все змінилося.

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Інтер – значно досвідченіша команда, ніж ми, вони більше звикли до такого розвитку матчів. Нам ще й не пощастило, коли ми двічі влучали в каркас воріт.

Я злий на своїх гравців через гольові ситуації, в яких вони не впоралися зі своїми захисними обов'язками. Коли ми втратили концентрацію, то одразу були покарані", – наводить слова Піолі Sky Sport Italia.

Поразка відкинула Мілан в середину турнірної таблиці Серії А, натомість Інтер наздогнав Ювентус на вершині.

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