В 14-м выпуске "Старой школы" Виктору Вацко и Дмитрию Джулаю был задан вопрос о том, что не так с Жозе Моуринью, чья Рома до сих пор не может избавиться от статуса середняка. "Футбол 24" предлагает своё объяснение.

Моуринью застрял в прошлом, его методы работы устарели. Жозе никогда не был идейным тренером, и с тех пор, как футболом начали править идеи, он отказывается замечать новую реальность и подстраиваться под неё.

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До Барселоны Гвардиолы ни одна команда не разыгрывала свободные удары через короткий пас на ближнего. Пеп – первый тренер, который начал применять такой розыгрыш с Барселоной. Если вратарь выбивает мяч на чужую половину поля, шанс партнёра по команде выиграть верховую дуэль или подбор меньше 50%, потому что в этой зоне находится больше игроков соперника. Казалось бы, это – элементарная математика, но даже после 2009 года тектонические изменения в футболе произошли не сразу. До прихода Гвардиолы в Манчестер Сити большинство английских команд продолжали играть так, словно ничего не изменилось. Прошли годы, прежде чем тренеры осознали, что делая короткий пас, нацеленный на поиск свободного пространства, игрок твоей команды точно сохранит мяч – в отличие от длинной передачи. Спустя какое-то время таким образом играла не только вся Бундеслига или АПЛ, но и вся продвинутая футбольная Европа. Преимущества нового стиля казались такими же очевидными, как и преимущество 4-2-4 над системой дубль-W в середине 50-х.

После этой революции Гвардиолы футбол получил новый виток развития. Если раньше тренеры делились на категории романтиков и прагматиков, то сейчас водораздел проходит между догматиками/идеологами и тренерами старой школы. Догматики (Гвардиола, Клопп, Гасперини, Сарри, Хави) проповедуют свой стиль и выстраивают команды под себя, а тренеры старой школы работают с имеющимся материалом, стараются усовершенствовать игроков и улучшить их навыки. Но одно ни в коем случае не исключает другое. Посмотрите на методы работы Лучано Спаллетти или Стефано Пиоли. Эти тренеры приняли новые правила игры: розыгрыш мяча, контрпрессинг и так далее. В итальянской Серии А не так много тренеров, которые продолжают играть по старинке, не замечая технического прогресса (привет, Аллегри). Жозе Моуринью утверждает, что он применяет тот или иной тип прессинга в зависимости от стиля игры соперника, но при этом он совершенно не применяет контрпрессинг. В то время как вся цивилизованная Европа вступает в моментальный отбор при потере мяча на чужой половине поля, игроки Ромы в аналогичных ситуациях бегут назад, чтобы занять оборонительные позиции. Казалось бы, снова элементарный пример математики. Но Жозе предпочитает надёжность.

Только вот раньше Жозе мог сослаться на надёжность в обороне и предъявить результат. Раньше он мог настроить свои команды на то, чтобы они перебегали, перепрыгали и затоптали соперника. И они затаптывали. В современном футболе действовать по старинке уже не получится, сейчас почти каждого соперника нужно переигрывать. Моуринью не хочет идти в ногу со временем, он хочет побеждать по-своему, как и прежде. Жозе отказывается замечать, что футбол изменился. Отсюда растут ноги его высказывания: "Если вы забиваете дважды, то обязаны побеждать".

P.S. За эти неполные полтора сезона под руководством Моуринью основной вратарь Ромы Руи Патрисиу сделал 557 свободных ударов от ворот. В 341 случае из них он предпочитал длинный розыгрыш.

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